Kapadokya'nın kayadan oyma oteli İngiliz Times Gazetesinde

"Yaşayan Müze" Konsepti

The Times'da dikkat çeken unsurlardan biri, Museum Hotel'in "Living Museum" (Yaşayan Müze) konsepti oldu. Donaldson, otelin mimarisinin Hitit, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserlerle harmanlandığını belirterek, bu eserlerin yaşam alanlarının içinde yer almasının oteli daha kişisel ve katmanlı bir deneyim alanına dönüştürdüğünü vurguladı.

Kayaya Oyulmuş Odalar ve Özgün Mimari

Yazıda, Museum Hotel’in 34 odasının kayaya oyulmuş yapısıyla, yüksek tonozlu tavanları ve taş dokusunu tamamlayan sıcak aydınlatmasıyla da öne çıktığı ifade edildi. Özellikle üç Imperial Pool Suite’te bulunan kayaya oyulmuş özel havuzlar, konukların ilgisini çeken detaylar arasında yer aldı.

Lil'a Restaurant: Otelin Gerçek Yıldızı

The Times yazarı, 2025 yılında 2 Michelin Key ile ödüllendirilen Lil'a Restaurant için “otelin gerçek yıldızı” ifadesini kullandı. Kahvaltı deneyiminin öne çıktığı yazıda, sıcak ekmekler, yerel peynirler, tereyağları, bölge balı, menemen ve Türk kahvesiyle zenginleştirilen sofranın, muhteşem manzara eşliğinde sunduğu yavaş ve keyifli deneyim vurgulandı.

Gerçekdışı Balon Manzarası

Museum Hotel’in vadilere bakan panoramik konumu ve gün doğumunda gökyüzünü dolduran sıcak hava balonları, yazının unutulmaz anları arasında yer aldı. Donaldson, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte vadiler üzerinde süzülen balonların izlenmesini, etkisini kaybetmeyen özel bir sabah ritüeli olarak tanımladı.

Kapadokya'nın Uluslararası Görünürlüğü

Museum Hotel’in The Times gibi prestijli bir yayında geniş yer bulması, Kapadokya’nın kültürel, tarihsel ve gastronomik değerlerinin uluslararası alanda daha fazla görünürlük kazanmasına katkı sağlıyor. Yazının, özellikle İngiltere ve Avrupa pazarında Kapadokya’ya yönelik üst segment ilgiye olumlu yönde etki etmesi bekleniyor.

Museum Hotel Hakkında

Museum Hotel, Türkiye'nin tek Relais & Châteaux üyesi olarak, Kapadokya'nın Uçhisar kasabasında, binlerce yıllık mağaraların özenle restore edilmesiyle kurulmuştur. "Yaşayan Müze" konseptiyle dünyada bir ilke imza atan otel, 2025 yılında 2 Michelin Key ile onurlandırılmış Lil'a Restaurant'ı ve 34 özel tasarım odasıyla dünya standartlarında hizmet sunmaktadır.