Kapadokya'nın zorlu şartlarında pedal çevirdiler

Uluslararası Kapadokya Bisikletli Oryantiring müsabakaları, tüm heyecanıyla devam ediyor.

PAYLAŞ
  • 01.04.2023 15:42
  • Güncelleme: 01.04.2023 15:42
  • 35
Kapadokya'nın zorlu şartlarında pedal çevirdiler
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Uluslararası Kapadokya Bisikletli Oryantiring müsabakaları, tüm heyecanıyla devam ediyor.

Harita yardımı ile yön bulmayı içeren ve zamana karşı yapılan bir spor olan Bisikletli Oryantiring Müsabakaların bu günki etabı olan Orta Mesafe WRE ve Türkiye Şampiyonası Göreme kasabasına bağlı Kılıçlar vadisinde başladı. Sporcular sırasıyla Kılıçlar Vadisi, Meskendir Vadisi, Red Vadisi ve Kızıl Vadisine gizlenmiş 25 hedef noktayı bulmak için zamana karşı pedal çevirdiler.

Yarışmalara İngiltere’den katılan Keith Dawson ve Danimarka’dan katılan Joern Svensen yaptıkları açıklamada, "Dünyada eşi ve benzeri olmayan bir doğada bulunmak çok güzel. Bu güzellikler arasında bisiklet sürmek de ayrı bir keyif. Organisazyon çok güzel. 7 yıl önce düzenlenen yarışmalara da katılmıştık. Bundan sonrada sürekli katılmayı düşünüyoruz” dediler.

Oriyantiring yarışlarına ilk defa katıldığını söyleyen Taylan İnan’da “Bu yarışmaya ilk defa katılıyorum. Bisiklet ile münasebetimiz çocukluk yıllarımıza dayanıyor. Geçmişte bir çok bisiklet yarışlarına katıldım ama Kapadokya Oriyantiring yarışlarına ilk defa katılıyorum. Kondisyonuma güveniyorum. Benim için sorun hatira okumak olacak. Eğer haritayı doğru okuyabilirsem madalyaya gidebilirim” şeklinde konuştu. Kapadokya’nın zorlu şartlarında yaklaşık 5 kilometre pedal çeviren sporcular yaklaşık 1 saat içinde parkuru tamamladı.

Bugün düzenlenen Türkiye şampiyonasını 50 dakikalık skorla 1. Tamamlayan Belçika’lı sporcu Deijgers Dirk; “Müsabakanın ikinci günü kar nedeniyle iptal edildi. Üçüncü gününde de bisikletimle ilgili bir sorun yaşadım ve yarışı yarıda bırakmak zorunda kaldım. Bu gün çok şanslıydım. İyi bir navigasyon yaptım ve haritayı çok iyi okudum. Bu nedenle bu gün ki sonuçlardan memnunum” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Milletvekili Aday Listeleri Etnik Baskıdan Kurtarılmalı

Milletvekili Aday Listeleri Etnik Baskıdan Kurtarılmalı

Togg, ikinci el araç piyasasını hareketlendirdi

Togg, ikinci el araç piyasasını hareketlendirdi

Trabzonspor-Kayserispor maçının VAR'ı Özgür Yankaya

Trabzonspor-Kayserispor maçının VAR'ı Özgür Yankaya

Kayseri'de İYİ Parti temayül yoklaması başladı

Kayseri’de İYİ Parti temayül yoklaması başladı

Uluslararası Öğrenciler Akademisi 2023 Dönemi İftar ve Açılış Dersi ile Başladı

Uluslararası Öğrenciler Akademisi 2023 Dönemi İftar ve Açılış Dersi ile Başladı

Kayserispor ile Trabzonspor arasında 52'nci randevu

Kayserispor ile Trabzonspor arasında 52’nci randevu

Çok Okunanlar
1
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

2
Dede Göç'e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

Dede Göç’e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

3
Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

4
Yoshinori Moriwaki: 'Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz'

Yoshinori Moriwaki: “Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz”

5
18 yaşındaki genç ölü bulundu

18 yaşındaki genç ölü bulundu

6
Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri 'Genel Hayatı Etkinlik Kararı Olan İller' İçerisine Girdi

Kayseri 'Genel Hayatı Etkinlik Kararı Olan İller' İçerisine Girdi

Kayseri İç Sularında Av Yasağı Başladı

Kayseri İç Sularında Av Yasağı Başladı

DAHA FAZLA
SMA'lı Yusuf Eren de destek bekliyor: Kampanya yüzde 85 oldu

SMA’lı Yusuf Eren de destek bekliyor: Kampanya yüzde 85 oldu

Kampanyası tamamlanan Melih Eymen için balon uçuruldu

Kampanyası tamamlanan Melih Eymen için balon uçuruldu

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Ataş: 'Başkaları gibi temayül yapıyormuş gibi yapmıyoruz'

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Ataş: “Başkaları gibi temayül yapıyormuş gibi yapmıyoruz”

İncesu Belediyesi Adıyaman'da enkaz kaldırıyor

İncesu Belediyesi Adıyaman’da enkaz kaldırıyor