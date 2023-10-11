Kapadokya rengi Togg rengini aldığı topraklarda vatandaşlarla buluştu

Kapadokya rengi Togg, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

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  • 11.10.2023 13:45
  • Güncelleme: 11.10.2023 13:45
Kapadokya rengi Togg rengini aldığı topraklarda vatandaşlarla buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kapadokya rengi Togg, Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

Ürgüp’teki Üç Güzeller mevkiinde sergilenen Togg’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bir ay boyunca açık kalacak stantta Togg yetkilileri araçla ilgili vatandaşlara bilgi verirken, vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmiyor. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk de, Togg’un bulunduğu standı ziyaret edip, test sürüşü yaptı. Başkan Aktürk, "Hem savunma hem teknoloji sanayiinde Türkiye önemli hamleler gerçekleştiriyor. SİHA ve İHA’larımızla, Altay tankı, Atak helikopteri ve yerli otomobil Togg’a kavuşmanın gurur ve mutluluğu içindeyiz. Ülkemize huzur ve bereket getirsin. Togg’un lansman renklerinden en çok tercih edilen ’Kapadokya’ rengi idi, bu renk ona çok yakışıyor" diye konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
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