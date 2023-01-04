Kapadokya'yı 660 bin kişi kuş bakışı izledi

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turlarında yeni bir rekora imza atıldı. Kapadokya'da 2022 yılında düzenlenen balon turlarına 660 bin kişi katıldı.

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  • 04.01.2023 11:47
  • Güncelleme: 06.01.2023 11:02
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Kapadokya'yı 660 bin kişi kuş bakışı izledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turlarında yeni bir rekora imza atıldı. Kapadokya’da 2022 yılında düzenlenen balon turlarına 660 bin kişi katıldı.

Dünyada aynı anda 150 sıcak hava balonunun havalandığı tek yer olma özelliğini taşıyan Kapadokya bölgesini 2022 yılında 662 bin 443 yerli ve yabancı turist gökyüzünden izledi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kapadokya Slot merkezinin onay verdiği günlerde sabahın erken saatlerinde havalanan sıcak hava balonuna binen turistler peribacalarını, vadileri ve açıkhava müzelerini gökyüzünden görme imkanı buldu. 2022 yılı Kapadokya turizmi açısından daha önce altın yıl olarak ilan edilen 2019 yılını geride bırakarak, yeni bir rekora imza atıldı. 2022 yılında 4 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayan Kapadokya bölgesinde yapılan en büyük aktivitelerin başında gelen sıcak hava balon turlarına ilgi yoğun oldu.

2022 yılında 237 gün havalanan 31 bin 89 sıcak hava balonu ile Kapadokya bölgesini kuş bakışı izleyen turist sayısı 662 bin 443’e ulaştı. Açıklanan bu sayı ile birlikte Kapadokya bölgesi balon uçuşlarında da altın yılını yaşamış oldu. Daha önce altın yıl olarak ilan edilen 2019 yılında Kapadokya bölgesini 586 bin 367 kişi gökyüzünden izlemişti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel yaptığı açıklamada, “Sıcak hava balonları artık Kapadokya ile özdeşleşmiş durumda. Günlük 156 tane sıcak hava balonu havalanıyor” dedi.

Sıcak hava balonunun 40 yıla yakın bir çalışmanın neticesi ile ön plana çıktığını belirten Vali Becel, “Dünya genelinde turistik amaçla geniş alanda sıcak hava balonu kullanan ne başka bir şehir var ülkemizde ne de dünyada başka bir yer var” ifadelerini kullandı.

2 yıldır yapılan balon festivalleri ile sıcak hava balonlarının Kapadokya bölgesine eşsiz güzellikler kattığının altını çizen Vali Becel, “Sıcak hava balonlarının Kapadokya’da popüler olmasının sebebi, tek başına sahip olduğu değer değil. Balondan gördükleriniz son derece değerli. Çünkü balonla seyir halinde iken, bulunduğunuz yükseklikten Göreme Açık Hava Müzesi’nden, peribacalarının, vadilerin üzerinden geçebiliyorsunuz” dedi.

Vali Becel, ”Sıcak hava balonlarında yukarıya bakmaktan ziyade aşağıya bakmak son derece keyifli. Ama bir de sıcak hava balonları ile fotoğraf çektiren, 156 tane balonu aynı anda görmek isteyen, tepeleri dolduran ziyaretçilerimiz oluyor. Yıl olarak baktığımızda 2019 yılında balon açısından da güzel bir yıldı, 586 bin kişi uçmuştu. Ama 2022 yılında balonda da rekor kırdık. 663 bin kişi 2022 yılında balon ile seyahat etti” dedi.

İHA

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