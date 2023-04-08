Kapadoya'da ziyaretçi sayısı artıyor

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini mart ayında 168 bin 223 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

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  • 08.04.2023 11:39
  • Güncelleme: 08.04.2023 11:39
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Kapadoya'da ziyaretçi sayısı artıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini mart ayında 168 bin 223 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Türkiye’nin güzel atlar diyarı olarak bilinen, peribacaları ve eşsiz güzellikteki vadileri, sıcak hava balonları, yeraltı şehirleri ile ünlü turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesine ilgi her geçen gün artıyor. Kapadokya bölgesinde bulunan Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere Zelve ören yeri, Kaymaklı ve Derinkuyu yer altı şehri, Açıksaray ören yeri, Karanlık Kilise, El Nazar gibi ören yerlerini geçtiğimiz mart ayında 168 binden fazla turist ziyaret etti. 52 bin 101 kişi ile en çok ziyaret edilen turizm merkezlerinin başında Göreme Açık Hava Müzesi yer alırken, Zelve ören yerini 41 bin 908 kişi, Kaymaklı yeraltı şehrini 23 bin 241 yerli ve yabancı turist gezdi. Kapadokya bölgesini geçtiğimiz yılın aynı döneminde 133 bin 166 turist ziyaret etmişti.

Kapadokya bölgesinin dünyanın en güzel merkezlerinden biri olduğunu söyleyen Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kapadokya bölgesinin her geçen gün bilinirliğinin ve tercih edilirliğinin daha da artığını ifade etti. Vali Becel, “2022 yılı her ay için toplamda da rekorlar yılı oldu. 2022 yılında 4 milyon civarında ziyaretçimiz oldu. 2022 yılının son aylarında 2023’ün daha iyi olacağını öngörüyorduk. İnşallah her ay yeni bir rekorla gelir ve 2023 yılı yıl sonu itibarıyla 2022’nin rekorlarını kırarız. Gönlümüzden geçen ve hedeflediğimiz Kapadokya için 6 milyon ziyaretçiyi bulmak. Bu hedefe ulaşmak da çok zor değil. Çünkü çok fazla zenginliğe sahibiz” şeklinde konuştu.

İHA

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