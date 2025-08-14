Kapalı alanda sigara içenlere af yok!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Basın Federasyonu yöneticileri ve medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği programda yaptığı açıklamada kapalı alanda sigara içenlere cezanın artacağını ifade etti. Öte yandan Memişoğlu yüzde 45 oranında erkeklerin sigara içtiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Basın Federasyonu yöneticileri ve medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Memişoğlu, kapalı alanda sigara içenlere cezanın artacağını ifade etti. Öte yandan yüzde 45 oranında erkeklerin sigara içtiğini belirten Memişoğlu, “Sigara konusunda vatandaşları ALO 171 bırakma hattına yönlendirmeye çalışıyoruz. Türkiye’de yüzde 45 oranında erkekler sigara içiyor. Bakanlıkta da başlattım; Sigarasız şehir olacak, sigarasız Bakanlık olacak. Bence sigarasız medya kampanyasını siz başlatın. Elektronik sigara, puf, hepsi yasak. Bununla ilgili kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Kamu kurumlarına da gidiyoruz artık” dedi.

