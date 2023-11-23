Kapalı Çarşı esnafı ev sahibi olacak

Kayseri Kapalı Çarşı Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından kurulan Sınırlı Sorumlu Kapalı Çarşı Konut Yapı Kooperatifi ile kapalı çarşı esnafı ev sahibi olacak. Kayseri Kapalı Çarşı Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Raşit Benk, 'Esnafımızın güveni ve teveccühü bizi bu yola sevk etti' dedi.

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  • 23.11.2023 13:06
  • Güncelleme: 23.11.2023 13:23
Kapalı Çarşı esnafı ev sahibi olacak
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Kayseri Kapalı Çarşı Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından kurulan Sınırlı Sorumlu Kapalı Çarşı Konut Yapı Kooperatifi ile kapalı çarşı esnafı ev sahibi olacak. Kayseri Kapalı Çarşı Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Raşit Benk, “Esnafımızın güveni ve teveccühü bizi bu yola sevk etti” dedi.

Kayseri Kapalı Çarşı Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından Kapalı Çarşı esnafını ev sahibi yapma adına kooperatif kuruldu. Kapalı Çarşı esnafını ev sahibi yapmak için Sınırlı Sorumlu Kapalı Çarşı Konut Yapı Kooperatifi adı altında bir kooperatif kurduklarını dile getiren Kayseri Kapalı Çarşı Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Raşit Benk, kooperatife talebin çok yüksek olduğunu söyledi. Kooperatif fikrinin esnaflardan geldiğini belirten Başkan Raşit Benk; “Kooperatifi esnafımız istedi. ‘STK’lar ev yaptırıyor. Başkanım bize de ev yaptır’ dediler. Biz de bu işin başına geçtik. Esnafımızın güveni ve teveccühü bizi bu yola sevk etti. Tarihi çarşımız İstanbul’dan sonra Türkiye’nin ikinci büyük çarşısı. İç Anadolu’nun kalbi ve ticaret merkezi. Esnaflarımız burada yıllardır esnaflık yapan, ekmeğini buradan kazanıyorlar. Biz bir kooperatif oluşumunu kurduk. Şu anda bizim belirlediğimiz rakamların üzerinde talep geldi. Bu kadar talebin geleceğini bizde bilmiyorduk. Şu anda üye kaydını dondurduk. Çünkü şu anda bin adet üyemiz var. Daha da talep geliyor. Burada Allah rızasını göz önüne alarak, biz bu işin başındayız. Yerel yöneticilerimizin desteğiyle özellikle çarşımızın esnafını ev sahibi yapmaları için ricalarda bulunuyoruz ve olumlu tepkilerde alıyoruz. Şu anda kooperatifimizin kurulum işi bitti. Şimdi biz kooperatifimize katacağımız arsanın peşindeyiz. Arsamızı da aldıktan sonra bizim yüzde 80 işimiz bitiyor. İnşallah bunu da yerel yöneticilerimizin desteğiyle yapacağız” şeklinde konuştu.

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İHA

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