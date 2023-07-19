Kapalı kadın cezaevi içerisinde eğitim gören çocuklar için oyun parkı açıldı
Kayseri Ceza İnfaz Kurumu Bünyan Yerleşkesi Kapalı Kadın Cezaevi içerisinde eğitim gören çocuklar için Şehit Ceza İnfaz Koruma Memuru Zeynep Çıkar çocuk oyun parkı açıldı.
- 19.07.2023 16:54
- Güncelleme: 19.07.2023 16:54
- 60
Açılış törenine Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Başsavcı Vekili Ömer Demirgöz, Cumhuriyet Savcısı Ahmet İhsan Koç, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bünyan Devlet Hastanesi Başhekimi Nuri Çakır, İlçe Jandarma Komutanı Şevket Ayhan, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Serkan Dilekmen ve Cezaevi Kurum Müdürleri katıldı.
Açılışta konuşan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, “Cezaevi kreşinde eğitim gören çocukların hayatına dokunacak bu değerli projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Şehit Ceza İnfaz Koruma Memuru Zeynep Çıkar Çocuk Oyun Parkının hayırlı olmasını diliyorum” dedi.