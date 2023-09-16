Kapalı Kale Baki Ersoy'u Bağrına Bastı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yi 2-0 yendiği maçın ardından sahaya inerek sevincini Kapalı Kale taraftar grubuyla paylaştı.

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  • 16.09.2023 23:55
  • Güncelleme: 17.09.2023 05:15
Kapalı Kale Baki Ersoy'u Bağrına Bastı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Süper Lig’in 5. haftasında Gaziantep FK’yi 2-0 yendiği maçın ardından sahaya inerek sevincini Kapalı Kale taraftar grubuyla paylaştı.

Süper Lig’in 5. haftasında Mondihome Kayserispor, evinde konuk ettiği Gaziantep FK’yi 2-0 mağlup etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kulüp Başkanı Ali Çamlı ile birlikte sahaya inen Ersoy, Teknik Direktör Recep Uçar ve futbolcuları tebrik etti. Daha sonra Kapalı Kale taraftar grubunun bulunduğu tribün önüne giden Milletvekili Ersoy, tribünle birlikte tezahürat yaparak galibiyet sevincini stadyumla birlikte yaşadı. Taraftarlar da Baki Ersoy’a sevgi gösterilerinde bulundu.

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İHA

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