Kapalı Kale Orkestra Şefinin MHP'ye üye kaydını Baki Ersoy Yaptı
Kapalı Kale Orkestra Şefi, Milliyetçi Hareket Partisi'ne Katıldı. Üye Kaydını da MHP Kayseri 2. Sıra Milletvekili adayı Baki Ersoy yaptı.
- 17.04.2023 19:53
- Güncelleme: 17.04.2023 19:53
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14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri öncesi hareketlilik devam ediyor. Kayserispor’a destekleriyle taraftarın sevgisini kazanan Baki Ersoy’a Kayserispor taraftarları da MHP’ye üye olarak karşılık verdi. Kapalı Kale Taraftarlar Derneği Orkestra Şefi Çetin Uzunoğlu Milliyetçi Hareket Partisi’ne katıldı. Üye Kaydını ise MHP Kayseri 2.Sıra Milletvekili adayı Baki Ersoy yaptı.
1ha
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