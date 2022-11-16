Kapalıkale Taraftar grubundan uyarı

Kapalıkale Taraftar Grubu tarafından yayınlanan yazıda, “Sezon başında itibaren iç saha maçlarında yaşanan tribün olaylarını herkes gibi bizler de yakından takip ediyoruz. Maç esnasında rekabetin vermiş olduğu adrenalin ile yaşanan sözlü ve fiziki olaylar, kulübümüzün içinden geçmiş olduğu bu zor zamanlarda takımımızı maddi ve manevi olarak zarar uğratmaktan öteye gitmemektedir. Gerek sahaya atılan yabancı cisimler, gerek maç önü rakip takım otobüsü ve araçlarına verilen maddi zararlar hiçbir yönden tasvip edilecek durumda değildir. Kapalı Kale tribünü olarak bundan sonraki maçlarımızda bu tür olaylara karışan kişi yada kişileri kendi grubumuzdan dahi olsa tespit ederek gerekli yaptırımları en sert şekilde uygulayacağımızı bildirmek isteriz” açıklamasında bulunuldu.