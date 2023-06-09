Kapatılan Kayseri OSB TV'nin cihazları satılıyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde kurulan ancak yönetim kurulu kararınca kapatılan Kayseri OSB TV'nin teknik alt yapı yayın cihaz ve ekipmanları kapalı zarf usulü teklif alma yoluyla satışa çıkarılacak.

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  • 09.06.2023 08:36
  • Güncelleme: 09.06.2023 16:21
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Kapatılan Kayseri OSB TV'nin cihazları satılıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde kurulan ancak yönetim kurulu kararınca kapatılan Kayseri OSB TV’nin teknik alt yapı yayın cihaz ve ekipmanları kapalı zarf usulü teklif alma yoluyla satışa çıkarılacak.

Kayseri OSB’den yapılan açıklamada; 12-23 Haziran 2023 (23 Haziran 17:30’a kadar) başvuruların alınacağı ve 4 Temmuz 2023 Salı 14:00’te ihalenin gerçekleştirileceği ifade edildi. Yapılan açıklamada, ihaleye katılmak isteyenlerin detaylı bilgi almak ve söz konusu cihaz ekipman listesi ile şartnameyi satın almak için Kayseri OSB Makine İkmal ve Satın Alma Müdürlüğüne şahsen veya 0352 321 11 00 numaralı telefon yoluyla başvuruda bulunulabileceği kaydedildi.

Açıklamada, başvuru ve ihale adresi ise Kayseri OSB Bölge Müdürlüğü 6. Cadde. 22/A 38070 Kayseri OSB/Melikgazi/Kayseri olarak belirtildi.

İHA

Kayseri Gündem
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