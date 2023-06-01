KAPEM kurs kayıtları başladı

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde alanında uzman eğitmen kadrosuyla düzenlediği kurslar sayesinde Nevşehirlilere ücretsiz sertifikalı imkanı sunan Kapadokya Eğitim Merkezi'nde (KAPEM) 54. Dönem Kursları için kayıtlar başladı.

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  • 01.06.2023 15:04
  • Güncelleme: 01.06.2023 15:04
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KAPEM kurs kayıtları başladı
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Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde alanında uzman eğitmen kadrosuyla düzenlediği kurslar sayesinde Nevşehirlilere ücretsiz sertifikalı imkanı sunan Kapadokya Eğitim Merkezi’nde (KAPEM) 54. Dönem Kursları için kayıtlar başladı.

Paşa Konağı’nda bulunan KAPEM’de 54. dönem kursları 3 Temmuz’da başlayacak. Merkezde bu dönemde, İngilizce A1, Almanca A1, Fransızca A1, Japonca A1, Diksiyon, Sipikerlik ve Sunuculuk, Medya Okuryazarlığı, Halkla İlişkiler ve Organizasyon, Bilgisayar İşletmenliği ve Operatörlüğü, Robotik Kodlama, Türk İşaret Dili ve Güzel Sanatlara Hazırlık kursları açılacak. Hafta içi gündüz ve akşam ile hafta sonu açılması planlanan kurslara dileyen herkes ücretsiz olarak katılabilecek.

Kontenjanlarla sınırlı kurslara katılmak isteyenler, 23 Haziran 2023 tarihine kadar Paşa Konağı’ndaki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne şahsen başvurabilecekleri gibi www.nevsehir.bel.tr adresindeki hızlı menü içerisinde bulunan KAPEM Kurs Kayıt sekmesinden online olarak kayıtlarını yaptırabilecek.

İHA

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