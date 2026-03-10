KAPEX prestijli fuarlar kapsamında alındı

Çelik Kapı Sanayicileri ve İşadamları Derneği (KAPSİAD) tarafından iftar programı düzenlendi. Burada açıklamalarda bulunan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Kayseri’nin ilk uluslararası fuarı çelik kapı fuarıdır. Yalnızca parasal desteği açısından değil ilk uluslararası fuar olması benim açımdan çok kıymetli. Geçen sene bunun hayalini kuruyordum” diye konuştu.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Çelik kapı sektörü yalnızca istihdamla değil ihracatıyla da önemli katkılar sağlıyor. Kayseri olarak 2025’te yaklaşık 300 milyon dolarlık bir çelik kapı ihracatı gerçekleştirdik. Üretim yapmakla kalmıyor binlerce kişiye istihdam sağlanıyor” şeklinde konuştu.

OSB Başkanı Mehmet Yalçın ise, “Kayserimiz her yıl git gide büyüyor ve gelişiyor. Hemen hemen 3 bine yakın fabrikamız var. Çelik kapı sektörümüz Türkiye’mizde üretimde başkent. Geçen yıl çelik kapı sanayicilerinin ürettiği rakam Kayseri’de 2 buçuk milyon adettir. Türkiye’de üretilen 10 çelik kapının 9’unu Kayserili çelik kapı sanayicilerimiz üretmiş” ifadelerini kullandı.

‘TİCARET BAKANIMIZ “KAYSERİ HER ŞEYE DEĞER” DEDİ’

Nobel Şirketler Grubu Başkanı Erhan Çelik, fuarın prestijli fuarlar kapsamına alındığını söyleyerek, “Çelik Kapı fuarı şu anda sadece teşvik kapsamında alınmadı prestijli fuarlar kapsamına alındı. 1 milyon 242 bin liraya kadar tüm masrafları devlet karşılayacak. Ticaret Bakanımızın da Kayseri’ye selamları var. Bakanımız özellikle şunu iletmemi istedi; “Kayseri her şeye değer” dedi.

Çelik Kapı Sanayicileri ve İşadamları Derneği (KAPSİAD) Başkanı Köksal Kaya da şunları söyledi:Türkiye’de her 10 çelik kapının 9’u Kayseri’de üretiliyor. Kayseri çelik kapı sektörü bugün sadece Türkiye’nin değil birçok dünya ülkesine ihracat yapan güçlü bir sanayi haline gelmiştir. Bugün sektörümüz yaklaşık 300 milyon dolarlık ihracat hacmiyle ülkemize önemli bir katkı sağlamakta, ülkemizin cari dengesine pozitif etki etmektedir.”