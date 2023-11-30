Kapusuz'dan Elitaş'a Anlamlı Ziyaret
Eski Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Elitaş'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerinde bulundu. Yaklaşan yerel seçimler öncesi gerçekleşen bu ziyaret, Kapusuz'un yeniden siyaset sahnesine dönebileceği şeklinde yorumlandı.
- 30.11.2023 10:53
- Güncelleme: 30.11.2023 10:53
Eski Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Elitaş'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerinde bulundu.
Yaklaşan yerel seçimler öncesi gerçekleşen bu ziyaret, Kapusuz'un yeniden siyaset sahnesine dönebileceği şeklinde yorumlandı.
Haber Merkezi
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