'Kapuzbaşı Şelaleleri'ne ulaşım daha güvenli hale geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yahyalı ilçesindeki önemli turizm değerlerinden doğa harikası Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda yol genişletme ve sıcak asfalt çalışmalarının tamamlandığını, şelalelere ulaşımın artık daha konforlu ve güvenli olduğunu duyurdu.

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  • 25.10.2023 11:54
  • Güncelleme: 25.10.2023 14:10
'Kapuzbaşı Şelaleleri'ne ulaşım daha güvenli hale geldi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yahyalı ilçesindeki önemli turizm değerlerinden doğa harikası Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda yol genişletme ve sıcak asfalt çalışmalarının tamamlandığını, şelalelere ulaşımın artık daha konforlu ve güvenli olduğunu duyurdu.

Tarihi ve doğal zenginlikleri ile Kayseri’nin bir turizm şehri olarak dünya çapında tanınması amacıyla önemli birçok projeyi hayata geçiren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en büyük şelalelerinden Yahyalı ilçesinde bulunan Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda Avrupa standartlarında genişletme ve asfalt çalışması yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, dar ve düşme tehlikesi yüksek olan kayaların bulunduğu yol olan Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Şelaleleri bölgesinde çalışmalarını tamamladı.

Şelale yolunun ulaşım konforunu üst seviyeye çıkaran Başkan Büyükkılıç, Kapuzbaşı Şelaleleri yolundaki genişletme ve asfalt çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Büyükkılıç, Yahyalı’nın en önemli turizm destinasyonlarından birisi olan doğa harikası Kapuzbaşı Şelaleleri’ne ulaşımın artık daha konforlu ve güvenli olduğunu söyledi.

Yeni yolun otoban rahatlığında ve konforunda olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımız adeta nakkaş misali tek tek daha sağlıklı, daha güvenli hale getirmiş durumda. Eşsiz doğa güzelliklerini bağrında barındıran Kapuzbaşı Şelaleleri yolundaki genişletme ve asfalt çalışmalarımız ile birlikte yeni yolumuz adeta otoban rahatlığında ve konforunda siz değerli hemşehrilerimizin hizmetinde” diye konuştu.

Büyükkılıç, yenilenen yolun Kayseri’ye ve güzel şelaleler diyarı Yahyalı’ya hayırlı olmasını temenni etti.

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İHA

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