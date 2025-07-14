Kapuzbaşı Şelaleleri: Türkiye'nin Doğa Harikası

Kapuzbaşı Şelaleleri’nin çevresinde yapılan asfalt yol çalışmaları ve çevre düzenlemeleri, bölgenin cazibe merkezi haline gelmesini sağladı. Bu yatırımlar, ziyaretçi sayısında önemli bir artışa yol açtı. Yerel yöneticiler, bu güzelliklerin daha fazla kişi tarafından keşfedilmesi için çeşitli projeler geliştirmekte.

Doğayla İç İçe Sosyal Tesisler

Yahyalı ilçesinde yer alan Göz Başı Sosyal Tesisleri, doğayla iç içe bir yaşam sunarak bölgeye sosyal hareketlilik kazandırıyor. Ayrıca, Sallanan Köprü gibi doğal alanlar, ziyaretçilere eşsiz bir deneyim yaşatıyor. Bu tür yerler, doğa turizmine katkıda bulunarak bölgenin gelişimine önemli bir destek sağlıyor.