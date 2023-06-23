Kapuzbaşı Şelaleleri yolu bayram boyunca ulaşıma açık

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yahyalı ilçesindeki önemli turizm değerlerinden doğa harikası Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda tehlike arz eden kayaları kesme, genişletme ve iyileştirme çalışmasının ilk kısmını tamamlayarak, yolu bayram sonuna kadar trafiğe açtı.

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  • 23.06.2023 12:20
  • Güncelleme: 23.06.2023 13:26
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Kapuzbaşı Şelaleleri yolu bayram boyunca ulaşıma açık
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yahyalı ilçesindeki önemli turizm değerlerinden doğa harikası Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda tehlike arz eden kayaları kesme, genişletme ve iyileştirme çalışmasının ilk kısmını tamamlayarak, yolu bayram sonuna kadar trafiğe açtı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, dar ve düşme tehlikesi yüksek olan kayaların bulunduğu heyelan ve kaza riski çok yüksek bir yol olan Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Şelaleleri bölgesinde hummalı bir şekilde çalışmaya devam ediyor.

İlk kısım kaya kesim işi tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Şelaleleri yolundaki tehlike arz eden kayaların kesim işinde ilk kısım kaya kesim işi tamamlandı.

Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların ve turizmin olumsuz etkilenmemesi için yol, bayram sonuna kadar trafiğe açıldı.

Bayram sonunda diğer büyük kayanın da kesim işlemi plan dâhilinde devam edip, çalışmalar kısa sürede sonuçlandırılacak.

Kayseri’de ilk defa madenlerde kullanılan elmas halat ile kaya kesiliyor

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince ulaşım güvenliğinin sağlanması için özverili bir şekilde gece gündüz çalışmalar devam ediyor. Değirmenocağı mevkiindeki yolun üstünde tehlikeli bir şekilde bulunan devasa kayalar, Kayseri’de ilk defa madenlerde kullanılan elmas halat ile kaya kesme yöntemi kullanılarak kesiliyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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