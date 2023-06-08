Kapuzbaşı Şelaleleri yolu yenileniyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yahyalı ilçesindeki önemli turizm değerlerinden doğa harikası Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda dar ve düşme tehlikesi yüksek olan kesimde, 1 yılda 15 kilometre genişletme ve iyileştirme çalışması yaparken, tehlikeli devasa kayaları da Kayseri'de ilk defa madenlerde kullanılan elmas halat yöntemiyle kesiyor.

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  • 08.06.2023 14:41
  • Güncelleme: 08.06.2023 15:50
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Kapuzbaşı Şelaleleri yolu yenileniyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yahyalı ilçesindeki önemli turizm değerlerinden doğa harikası Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda dar ve düşme tehlikesi yüksek olan kesimde, 1 yılda 15 kilometre genişletme ve iyileştirme çalışması yaparken, tehlikeli devasa kayaları da Kayseri’de ilk defa madenlerde kullanılan elmas halat yöntemiyle kesiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın, dar ve düşme tehlikesi yüksek olan kayaların bulunduğu heyelan ve kaza riski çok yüksek bir yol olan Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Şelaleleri bölgesinde hummalı çalışmaları devam ediyor.

YOLUN 15 KİLOMETRESİ GENİŞLETİLDİ VE İYİLEŞTİRİLDİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nca geçen yıl yolun 15 kilometresi genişletilerek ve iyileştirilerek Bitümlü Sıcak Karışım asfalt yapıldı. Güvenliği ve konforu arttırılan yol turizmcilerin ve bölgede yer alan mahallelerdeki halkın kullanımına açıldı.

KAYSERİ’DE İLK DEFA MADENLERDE KULLANILAN ELMAS HALAT İLE KAYA KESİLİYOR

Yine güzergâhın geri kalan kısmında Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince ulaşım güvenliğinin sağlanması için özverili bir şekilde gece gündüz çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede, Yeşilköy Mahallesi’nden Kapuzbaşı Mahallesi’ne kadar yol genişletme çalışmaları sürüyor. Özellikle Değirmenocağı mevkiindeki yolun üstünde tehlikeli bir şekilde duran devasa kayanın Kayseri’de ilk defa madenlerde kullanılan elmas halat ile kaya kesme yöntemiyle kesim işlemi devam ediyor. Bu kayalardan ilkinin kesim işlemi tamamlanma aşamasında olurken, hemen yanındaki ikinci büyük kayanın kesim işlemine de başlanıp, hızlı bir şekilde yolun trafiğe açılması planlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Nurettin Kocabay, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu süreçte Kapuzbaşı Mahalle yolunun Değirmenocağı mevkiinden itibaren trafiğe kapatıldı. Bu yola alternatif olarak Çamlıca Ulupınar güzergâhının ekiplerimizce yoğun çalışmalar neticesinde araç kullanımına uygun hale getirildi” dedi.

Bölgede yapılan çalışmaları yerinde takip eden Kocabay, bu yolun alternatif güzergâh olarak hazırlandığını, vatandaşların gerekli hassasiyet ve anlayışı göstererek bu güzergâhı kullanmaları gerektiğini belirtti.

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İHA

Kayseri Gündem
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