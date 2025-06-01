Kapuzbaşı Yolu'nda Dayanışma: Kayseri İHH'dan Örnek Kurtarma Operasyonu

Ancak Kayseri İHH Arama Kurtarma Ekibi, bir yandan vatandaşın aracını güvenle kurtarırken, diğer yandan kapanan yolların yeniden açılması için yoğun çaba harcadı.

Ekipler, zorlu doğa şartlarına rağmen hızlı ve koordineli bir müdahaleyle hem mağdur vatandaşın aracını güvenli bir şekilde çıkararak hem de yolun tekrar kullanıma açılmasını sağlayarak büyük takdir topladı. Bölge halkı, arama kurtarma ekibinin özverili çalışması sayesinde güvenli seyahatlerine kaldıkları yerden devam edebildi.