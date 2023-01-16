Kar beklerken, sıcak geliyor

Dünya ve Türkiye, son yılların en kurak kışını yaşıyor. Kuraklık riski her geçen gün artarken, bir kötü haber de Meteoroloji’den geldi. Yeni haftada sıcaklığın daha da artması bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve ilçeleri için 16 – 20 Ocak tarihlerini kapsayan hava durumu ve sıcaklık tahmini raporunu açıkladı. Buna göre kent merkezinde 5 gün boyunca puslu, yer yer parçalı bulutlu ve güneşli hava hakim olacak. Sıcaklıklar da 4 derece yükselecek. Şu an en düşük eksi 4, en yüksek 9 dereceler civarında olan hava sıcaklığı gece eksi 1 ve gündüz 13 dereceye kadar çıkacak.

ERCİYES ve BAZI İLÇELERDE KAR YAĞABİLİR

Meteoroloji tahminlerine göre bugün (Pazartesi) Erciyes ve bazı ilçelerde kar yağabilir. Bünyan, Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde karla karışık yağmur; Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza ilçeleri ile Erciyes’te ise kar geçişleri olabilir. Salı günüyle birlikte Erciyes dahil bu ilçelerin tamamında kar yağışı yerini parçalı bulutlu havaya bırakacak.

Tahminlere göre Ocak ayının son haftasında Kayseri ve ülke genelinde havanın soğuyacağı ve ayın 26'sından itibaren de iç kesimlerde yer yer kar yağışı olması tahmin ediliyor.