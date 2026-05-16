KAR Gurme Talas’ta hizmete açıldı

Kayserililere Karadeniz yöresel lezzetlerini sunan KAR Gurme mağazası Talas Mevlana Mahallesi’nde hizmete açıldı.

Açılış törenine AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Vali Yardımcısı Şenol Esmer, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Kayseri Mobilyacılar Odası ve Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Kayseri Karadenizliler Derneği Başkanı Sefer Kumandaş, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Açılış programında konuşan AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu, “Bu lezzetleri Ankara’da durak noktaları ilan edelim. Kayseri’deki firmaları Ankara’da şube açmaya yönlendirelim. Çünkü oradaki şubeler buraları besleyecekler. Buradaki yapılan işlerde Kayseri’ye katkı verecektir. Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli kaynaklarından bir tanesi müteşebbisleri. Herhalde bu kaynakların en merkezi de Kayseri’dir diye düşünüyorum. Kayseri’nin petrolü nedir diye soranlara, müteşebbisleri diyorum. Burayı açan müteşebbislerimiz farklı yerden getirdikleri ürünleri satmak suretiyle bir kazanç elde edecekler. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Vali Yardımcısı Şenol Esmer da “Böylesine güzel bir müessesenin açılışına katılmaktan bir Karadenizli olarak heyecanlandırdı. İşletmemiz hayırlı olsun” dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da işletmenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ise “Bizler Ticaret Odası olarak her işletmemizin her firmamızın, bu şehre katma değer yaratan, istihdamına katkı veren, vergi veren her işletmemizin yanındayız. Onları destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz” dedi.

KAR Gurme işletmesi ortaklarından Sabahattin Sürmen de, “3 Trabzonlu 1 Kayserili olarak bu dükkanı açtık. Kayserililere, Karadeniz kültürünü ve ürünlerini en iyi, en uygun, en kaliteli şekilde ulaştırmanın mücadelesi içerisindeyiz. Yeni açtık, bugünde resmi açılışını yaptık. Özellikle Trabzon ve Karadeniz ürünleri Ordu’nun fındığı, Rize’nin çayı, Trabzon’un peyniri, tereyağı ve balı meşhurdur. Onun dışında 28 ilin ürünü şu anda mağazamızda var. Hedefimiz 81 ilden 81 ürünü buraya koymak. Yani onu da en kısa zamanda başaracağımızı düşünüyoruz. İnşallah gelen vatandaşlarımız memnun olur, mutlu kalır. En önemli özelliğimiz %100 iadeli çalışıyoruz. Hangi ürünümüzü alırsanız alın, evde eşiniz beğenmezse gelin buradan değiştirin diyoruz. Ondan yana bir sıkıntımız yok. Yerimiz Türkiye’nin en büyük mahallesi Talas Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerindeyiz. Bu bölge konsept olarak yüksek bir bölge. Burayı seçmemizin sebebi de budur. Burası ilk mağazamız başka şubemiz yok. Yeni yaptık, kendimiz acemiliğimizi atlatmaya çalışıyoruz. Bu acemiliği atlattıktan sonra alternatif şubeyi ilerleyen dönemlerde düşünüyoruz ama ilk hedefimiz Karadeniz kahvaltı sofrasına çevirebilir miyiz ona bakıyoruz. Kayseri halkını alışveriş için mağazamıza bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Kayseri Müftüsü Durmuş Ayvaz’ın duaları ile KAR Gurme’nin açılışı yapılırken, horon ekibi tarafından bir gösteri sunuldu.