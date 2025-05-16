Kar Maskeli Acemi Soyguncu
Kocasinan İlçesi Mevlana Mahallesi'nde kar maskesiyle cadde üstündeki kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan şahıs amacına ulaşamayınca koşarak kaçtı.
Olay saat 16.50 sıralarında Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen kar maskeli bir kişi girdiği kuyumcuda silahı çıkartıp altınların çantaya doldurulmasını istedi. İddiaya göre iş yeri sahibinin çekmeceyi açmasıyla panikleyen şahıs daha sonra koşarak kaçmaya kaçtı. İş İhbar üzerine olay yerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri soygun girişimi başarısız olan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.