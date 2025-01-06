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Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası Erciyes'te düzenlenecek

Kar ve kış sporları ile ilgili her türlü sportif organizasyona ev sahipliği yapan Erciyes Kayak Merkezi, şimdi de Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası Erciyes'te düzenlenecek

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından organize edilen ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş.’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası, 11-12 Ocak 2025 tarihlerinde Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı’da düzenlenecek.

Türkiye’nin dört bir yanından ragbi takımlarının katılacağı şampiyona, hem erkekler hem de kadınlar kategorilerinde gerçekleşecek.

Turnuvaya katılmak isteyen takımların, 08 Ocak 2025 saat 16:00’ya kadar başvurularını Türkiye Ragbi Federasyonu https://imsva91-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.trf.gov.tr&umid=A8206FDE-2B05-4A06-A188-AF17998D6CD2&auth=1c533d6fc7080f18ba9fe3e150324650072c0854-a2be6496e08cc09e09e16b87a3682a7dc1b72f70 internet sitesinden yapabilecekler. 

Tüm sporseverler, 11-12 Ocak günlerinde Erciyes’te bu heyecanı yerinde izlemeye davet edildi.

Haber Merkezi

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