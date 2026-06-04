Kar Tanesi Gelinlik Evi'nde Yeni Sezon Heyecanı

Aile kurumunun güçlenmesine katkı sağlayan önemli projelerden biri olan Kar Tanesi Gelinlik Evi, düğün hazırlıklarının en önemli kalemlerinden biri olan gelinlik ihtiyacına çözüm sunarken, genç çiftlerin mutluluğuna da ortak oluyor.

302 KİŞİYE UMUT OLDU

2025 Aile Yılı kapsamında Mehmet Timuçin Caddesi Özustaoğlu Camii doğusunda hizmete açılan Kar Tanesi Gelinlik Evi, kısa sürede büyük ilgi gördü. Açıldığı günden bu yana 302 kişinin ziyaret ettiği merkez, yüzlerce gelin adayına ve ailesine kapılarını açarak yuva kurma heyecanına destek verdi. Ekonomik yönünün yanı sıra manevi anlamda da önemli bir hizmet sunan proje, vatandaşlardan tam not aldı.

ZENGİN KOLEKSİYON, GENİŞ SEÇENEK

Her zevke ve her bedene uygun seçeneklerin yer aldığı Kar Tanesi Gelinlik Evi, gelinlikten bindallıya, çocuk gelinliklerinden farklı aksesuarlara kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyor. Sürekli yenilenen koleksiyonuyla dikkat çeken merkezde yer alan sıfır modeller, genç kızların en mutlu günlerine şıklık katıyor.

SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN

Kayseri'nin ve Türkiye'nin önde gelen gelinlik firmalarının katkılarıyla oluşturulan koleksiyon, dayanışma ve paylaşma kültürünün de güzel bir örneğini oluşturuyor. 500'e yakın gelinlik, bindallı ve çocuk gelinliğinin yer aldığı merkez, aile bütçesine katkı sağlarken gençlerin hayallerine ulaşmasına da imkan tanıyor.

BAŞKAN YALÇIN: “MUTLULUKLARA ORTAK OLUYORUZ”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kar Tanesi Gelinlik Evi'nin vatandaşların hayatına doğrudan dokunan özel projelerden biri olduğunu belirterek şu görüşlere yer verdi:

“Belediyeciliği sadece fiziki hizmetlerden ibaret görmüyoruz. İnsanımızın sevincine, mutluluğuna ve hayatına değer katacak çalışmalar üretmeye gayret ediyoruz. Kar Tanesi Gelinlik Evi de bunun en güzel örneklerinden biri. Gençlerimizin hayatlarının en özel günlerinde yanlarında oluyor, yuva kurma heyecanlarını paylaşıyoruz. Aile, toplumun temelidir. Bu nedenle biz de 2025’te ilan edilen ve 10 yıl boyunca sürecek Aile Yılı’nda güçlü aile yapısının oluşmasına katkı sunacak projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz.”

500'e yakın ürünün yer aldığı Kar Tanesi Gelinlik Evi, Talas Belediyesinin gönüllere dokunan hizmetleri arasında öne çıkıyor.