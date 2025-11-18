Kar Tanesi Gelinlik'te Ara Tatil Yoğunluğu

Talas Belediyesinin genç çiftlere yönelik anlamlı projesi Kar Tanesi Gelinlik Evi, açıldığı günden bu yana sürdürdüğü büyük ilgiye ara tatil döneminde yeni bir ivme kattı. Özellikle 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşen okulların ara tatili, bu özel hizmetten faydalanmak isteyen 20 gelin adayının daha randevu defterini doldurdu. Tatil dönemini, düğün hazırlıklarına hız vermek için fırsat bilen genç kızlar, cüzi bir kiralama ücreti karşılığında hayallerindeki gelinliğe kavuşmanın heyecanını yaşadı.

BÜTÇE DOSTU, ŞIKLIĞIN ADRESİ

7 Temmuz 2025'te hizmete giren Kar Tanesi Gelinlik Evi, kısa sürede 72 gelin adayının en özel gününe dokunmuştu. Ara tatildeki yoğunlukla birlikte bu rakam 92’ye ulaştı. Mevlana Mahallesi Mehmet Timuçin Caddesi'nde, kendisine ait şık ve modern bir binada hizmet veren Kar Tanesi Gelinlik Evi, yaklaşık 500 farklı gelinlik ve bindallı modeli ile adeta bir moda sarayını andırıyor. Bu geniş yelpaze, bütçesini düşünen gelin adaylarına en şık ve zarif modelleri zorlanmadan seçme imkanı sunuyor.

BAŞKAN YALÇIN: "MUTLULUĞA KATKI SUNMAK GÖREVİMİZ"

2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesi vizyonuyla, genç çiftlerin omuzlarındaki yükü hafifletmeyi amaçladıklarını belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu:

“Kar Tanesi Gelinlik Evi, sadece bir kıyafet hizmeti değil, aynı zamanda bir iyilik ve dayanışma örneğidir. Hayatlarının en özel gününe hazırlanan kızlarımızın yanında olmayı bir görev addediyoruz. Burada, Kayseri’nin ve Türkiye’nin en ünlü firmalarından temin ettiğimiz, pırıl pırıl gelinlikler bulunuyor. Belediyecilik anlayışımız, sadece fiziki altyapı hizmetleri değil, aynı zamanda insanın mutluluğuna katkı sağlamaktır. Bu hizmetimiz, aile kurumunu güçlendirme yolunda attığımız güçlü bir manevi adımdır. Tüm evlenen çiftlerimize en içten dileklerimle mutluluklar diliyorum.”

Kar Tanesi Gelinlik Evi, sunduğu ekonomik rahatlığın yanı sıra, genç çiftlerin aile kurma yolundaki ilk adımlarına verilen güçlü manevi destekle de öne çıkıyor.