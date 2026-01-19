Kar temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın “beyaz altın” olarak tanımladığı kar yağışı sonrası Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ve kırsal ilçelerde tüm imkânlarını seferber etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarının ağırlaştığı günlerde vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşımını sağlamak amacıyla kent genelinde geniş kapsamlı bir kış çalışması yürütüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı koordinasyonunda sürdürülen çalışmalarda, toplam 156 araç ve 421 personel, şehir merkezi ve kırsal bölgelerde 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor.

Kırsaldaki 6 İlçede 24 Mahalle Yolu Açıldı

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 148 personel ve 85 araç ile sahada yoğun bir mesai gerçekleştirildi. Bu çalışmalar neticesinde; Bünyan’da 2, Develi’de 3, Pınarbaşı’nda 3, Sarız’da 10, Yahyalı’da 5, Yeşilhisar’da 1 mahalle yolu olmak üzere, 6 ilçede toplam 24 mahalle yolu, 192 kilometrelik yol ağı üzerinde yeniden ulaşıma açıldı.

Tipi Nedeniyle Bazı Güzergâhlarda Çalışmalar Sürüyor

Özellikle tipi nedeniyle kapanan yolların açılması için ekiplerin sahadaki çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Pınarbaşı’nda 5, Sarız’da 9 mahalle yolu olmak üzere toplam 14 mahalle yolunda karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor. Greyder, kar küreme, yükleyici ve tuzlama araçlarıyla yürütülen çalışmalarda, yüksek kesimler ve ulaşımı zor bölgeler öncelikli olarak ele alınıyor. Yağışın ve tipinin etkisini yoğun şekilde sürdürdüğü Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde, açılan yolların yeniden kapanabilmesi nedeniyle açık ve kapalı yol sayılarında anlık değişiklikler yaşanabiliyor.

Kent Merkezinde Fen İşleri Ekipleri Sahada

Kent merkezinde ise Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, ulaşımın aksamaması adına 201 personel ve 71 araçla görev yapıyor. Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki ana arterler ve caddelerde tuzlama çalışmaları aralıksız sürdürülürken, aynı zamanda yol genişletme ve açma faaliyetleri de gerçekleştiriliyor.

Yaya Güvenliği İçin Kaldırımlar Temizleniyor

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri de 72 personel ile yaya yolları ve kaldırımlarda kar temizliği çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla özellikle yaya güvenliği ön planda tutulurken, vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi hedefleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının ve olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü süre boyunca, vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşımını sağlamak amacıyla tüm birimleriyle sahadaki çalışmalarına aralıksız devam edecek.