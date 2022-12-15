Kar vaadiyle dolandırıcılık yapanlar adli kontrol şartıyla serbest

Kayseri'de kurdukları medikal firmaları üzerinden vatandaşların güvenini kazandıktan sonra kar vaadiyle yüksek miktarlarda para alıp geri ödemedikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2'si kadın 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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  • 15.12.2022 09:55
  • Güncelleme: 15.12.2022 10:41
Kar vaadiyle dolandırıcılık yapanlar adli kontrol şartıyla serbest
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de kurdukları medikal firmaları üzerinden vatandaşların güvenini kazandıktan sonra kar vaadiyle yüksek miktarlarda para alıp geri ödemedikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2’si kadın 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, kentte 4 kişinin kurmuş oldukları medikal firmaları üzerinden irtibat kurdukları şahıslara yaptıkları ticari faaliyet çerçevesinde para kazanma ve yüksek kar vaatlerinde bulunduğunu, ilk başlarda güven kazanma adına cüzi miktarda kar payı adı altında para ödemesi yaptıklarını, kişilerin güvenini kazandıktan sonra yüklü miktarda aldıkları paraları ödemeyerek şahısları mağdur ettiklerini tespit etti. Harekete geçen ekipler, Kayseri ve Adana’da 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 2’si kadın 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ele geçirilen çek, senet, banka dekontu, kaşe, sözleşme ve dijital materyallere el konuldu. Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İHA

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