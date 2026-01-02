Kar ve kış havasına yoğun korku: Chionophobia

Chionophobia aşırı bir kar ve karlı hava korkusudur. Bu bozukluğa sahip kişiler kar hakkında düşündüklerinde veya gördüklerinde şiddetli kaygı ve panik atak geçirirler. Kardan kaçınmak için daha sıcak iklimlerde yaşayabilir veya kış aylarında içeride kalabilirler. Maruz kalma terapisi ve bilişsel davranış terapisi (CBT), insanların korkularını yönetmelerine ve kaygıyı azaltmalarına yardımcı olabilir.

Chionophobia yoğun bir kar korkusudur. Chionophobia'lı insanlar kar veya kış havasına aşırı tepki gösterirler. Hafif bir kar yağışı düşüncesi bile şiddetli kaygıya neden olabilir. Chionophobia kelimesi Yunanca kar (chióni) kelimesinden gelir.

Bu fobinin günlük yaşam üzerinde önemli bir etkisi olabilir. Bu bozukluğu olan insanlar sıcak bir iklime geçmeyi seçebilir veya daha soğuk bölgelere seyahat etmekten kaçınabilirler. Karın yaygın olduğu bir bölgede yaşıyorlarsa, kış aylarında evden çıkmaktan kaçınabilirler. Chionophobia, kişinin işe gidememesi durumunda ilişkilere zarar verebilir ve mali sorunlara neden olabilir.

‘CHİONOPHOBİA BELİRTİLERİ NELERDİR’

Kar korkusu olan çocuklar ve yetişkinler aşağıdaki durumlarda aşırı kaygıya sahiptir:

Tahminde kar bulunan bir hava durumu raporu duymak, Kar görmek (kişisel olarak veya bir filmde veya fotoğrafta), Kar hakkında düşünmek.

Tahmin edilen kış havası nedeniyle uykularını kaybedebilirler. Ayrıca ilk kar tanesi düşmeden önce yiyecek stoklama konusunda takıntılı hale gelebilirler. Bazen, bu insanlar kardan kaçınmak için büyük yaşam kararları verirler. Hatta kış havasının nadir olduğu daha sıcak iklimlere bile geçebilirler.

Chionophobia'dan kaynaklanan kaygı şunlara neden olabilir: Üşüme, baş dönmesi ve sersemlik, aşırı terleme (hiperhidroz), kalp çarpıntısı, bulantı, nefes darlığı (nefes darlığı), titreme veya titreme, mide rahatsızlığı veya hazımsızlık (hazımsızlık).