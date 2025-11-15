  • Haberler
  Kar yağışı bazı bölgelerde ulaşımı zorlaştırdı

Kar yağışı bazı bölgelerde ulaşımı zorlaştırdı

Kayseri'de gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler, ulaşımda zor anlar yaşadı.

Kar yağışı bazı bölgelerde ulaşımı zorlaştırdı

Kayseri’de gece saatlerinde başlayan kar yağışı il genelinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler, beyaza bürünürken ulaşımda aksamalar meydana geldi. 
Kayseri şehir merkezinde yağmurla karışık yağan kar yağışı, ilçelerde de etkisini gösterdi. Develi ilçesi Erciyes yolunda kar yağışı dolayısıyla tıkanan yollar, sürücülere zor anlar yaşattı. Talas’ta ise Yazyurdu Maraçak Köyü’nde araç yoldan çıktı. İncesu’da da etkili olan yağış nedeniyle kapanan yollar belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar ile açıldı.

