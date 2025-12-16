Kar yağışında mahsur kalan aile polis ekiplerince kurtarıldı

  • Haberler
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar için polis ekiplerince harekete geçildi. Bu kapsamda Kızılören Yolu üzerinde kar yağışı nedeniyle ilerleyemeyen araç içerisinde mahsur kalan aynı aileden 4 kişi donma tehlikesine karşı bulundukları yerden güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Hacılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşların yardım çağrısı üzerine harekete geçildi. Bu kapsamda Kızılören Yolu üzerinde kar yağışı nedeniyle ilerleyemeyen araç içerisinde mahsur kalan aynı aileden 4 vatandaş, ekiplerin kısa sürede olay yerine intikali neticesinde donma tehlikesine karşı bulundukları yerden güvenli bir şekilde kurtarılarak polis merkezi amirliğinde misafir edildi.

Vatandaşların ihtiyaçları giderildikten sonra, ilgili birimlerle koordine kurularak gidecekleri yere güvenli bir şekilde ulaşımları sağlandı.

Haber Merkezi

