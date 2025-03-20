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Kar Yine Yağdı Talas'ta Kış Çalışmalar Yeniden Başladı

Talas Belediyesi Kış Çalışmaları Ekipleri, mart ayıyla birlikte yeniden etkili olan soğuk ve kar yağışıyla beraber çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. İlçe merkezi ve kırsalda yapılan tuzlama ve küreme çalışmalarıyla Talas'ın yolları gece gündüz açık tutuluyor.

Kar Yine Yağdı Talas'ta Kış Çalışmalar Yeniden Başladı

Mart ayında etkisini yeniden etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte harekete geçen Talas Belediyesinde kış çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 90 kişiden oluşan ekipler, faaliyetlerini 2 vardiya halinde sürdürüyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından belediye binası içinde 4 yıl önce özel olarak kurulan Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezinde yağışı ve hava sıcaklıklarını anbean takip eden ekipler, kar yağışının yoğunlaştığı bölgelere anında müdahale ediyor.

KAMERALARLA TAKİP

Talas’ın 22 kırsal mahallesiyle birlikte ilçe merkezindeki ana arterlerini de gösteren kameraları izleyen ekipler, ulaşımın aksamaması adına gece gündüz nöbet tutuyor. Bir yandan kameraları takip eden ekipler diğer yandan da araçları uydu üzerinden izleyerek hızlı şekilde yönlendirmeleri sağlıyor.

6 adet bıçaklı tuzlama kamyonu, 2 adet greyder, 5 adet kepçe, 6 adet traktör, 3 adet büyük kepçe, 4 adet mini kepçe ve 2 adet kontrol aracı, 2 adet elle tuzlama aracı, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamamaları için yoğun olarak çalışıyor.

Haber Merkezi

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