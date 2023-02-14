Kara avcılığı ülke genelinde durduruldu

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki ve 10 ilde yıkıma sebep olan deprem sonrası felaketten olumsuz etkilenen yaban hayatı ve yaşam alanlarının korunması amacıyla, kara avcılığının ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğu açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Deprem felaketinden olumsuz etkilenen yaban hayatı ve yaşam alanlarının korunması amacıyla, Kara Avcılığı ikinci bir duyuruya kadar ülke genelinde durdurulmuştur” denildi.