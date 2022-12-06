Karabörk, güven timlerini denetledi, esnafı ziyaret etti

İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, güven timlerini görevi başında denetleyerek, esnaf ziyareti yaptı.

İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, kent merkezinde görev yapan güven timlerini denetledi. Güven timi ekipleriyle sohbet eden Karabörk, esnafları da ziyaret etti. Kapalı Çarşı esnafını ziyaret eden Kamil Karabörk, burada esnaflar ile sohbet ederek, sıkıntılarını dinledi.

Esnafları tek tek gezen İl Emniyet Müdürü Karabörk’e, emniyet müdür yardımcıları da eşlik etti.