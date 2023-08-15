Karabörk'ten 'uyuşturucu' mesajı: 'Bu şehre uyuşturucu sokamayacaksınız'

İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, kentteki 25 milyon TL’lik uyuşturucu operasyonu ile ilgili, "Bu şehre uyuşturucu sokamayacaksınız" dedi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahıslar D.F., T.K. ve T.S.’nin kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceğini belirledi. Şahısları yakalamak için operasyon düzenleyen ekipler, şahısların içerisinde bulunduğu aracı Malatya yol uygulamasında durdurmak istedi. Polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan şüphelileri taşıyan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, narkotik köpeği ile araçta yapılan aramalarda ise piyasaya değeri 25 milyon TL olan 42 kilo 700 gram esrar, 100 bin adet uyuşturucu hap ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Karabörk: "Bu şehre uyuşturucu sokamayacaksınız"

İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk de, uyuşturucu operasyonuyla ilgili olarak, "Uyuşturucu madde ticareti yaptığı istihbaratı üzerine takibe alınan üç kişi, yakalanmamak için her yolu denese de, Narkotik Polisinden kaçamadı. 47 bin 700 gram uyuşturucu madde ve 100 bin adet uyuşturucu hapla birlikte yakalandı. Yakalanacaksınız. Bu şehre uyuşturucu sokamayacaksınız" dedi.