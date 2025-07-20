Karaciğer nakli bekleyen Zeynep: 'Üniversite sınavına girdim, hayallerim için tedavi olmam gerekiyor'

Zeynep Taşdemir (18), henüz 1 yaşındayken yakalandığı karaciğer hastalığıyla 17 senedir mücadele ediyor. Zeynep’in hayatta kalabilmesi için acilen bir karaciğer nakline ihtiyacı var. Zeynep’in hastalığını öğrendikten sonra Ağrı’dan Kayseri’ye taşınan Taşdemir ailesi, yıllardır hastane koridorlarında çözüm arıyor. Aile hiçbir maddi beklentisi olmadan yalızca bir parça karaciğer için destek bekliyor. Bu süreçte hayallerinden vazgeçmeyen Zeynep üniversite sınavına girerek, Katip olabilmek için bir adım daha attı. Katip olabilmek için tedavi olması gerektiğini belirten Zeynep: “Katip olmam için tedavi olmam gerekiyor. Hayallerim için bir adım daha attım. Tek dileğim sağlığıma kavuşmak ve iyileşmem. Hayallerim sonrasına gelir zaten. Doğduğumdan beri karaciğer hastasıyım. Nakil bekliyorum. Hastalığım gün geçtikçe ilerliyor. Üç yıldır nakil bekliyorum. Karaciğerim gitgide kötüleşiyor. Bunun için sağlığıma kavuşmak istiyorum. Tek isteğim bu. Kardeşlerimden parça alınamıyor. Onların yaşı küçük olduğu için. Annemde de tansiyon şeker olduğu için onlardan da alınamıyor. Babamınkine baktılar. Babamınkinde de leke olduğu için ondan da alınamıyor. Zaten kardeşlerim de küçük. Şimdilik çevremizdekilerden istiyoruz. Bir parça karaciğer vermelerini rica ediyoruz. İnşallah sağlığıma kavuşacağım. Üniversite sınavım açıklandığı zaman katiplik sınavına hazırlanacağım. Katiplik için bir adım daha atacağım. Bunun için hedefim iyileşmek. Daha sonra hayallerimi gerçekleştirmek” ifadelerini kullandı.