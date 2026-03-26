Karadut Tiyatrosu, yeni yetenek arayışında

“Temel Oyunculuk Eğitimi” kapsamında gerçekleştirilen seçmelerde, 15 yaş ve üzeri sanatseverler ücretsiz olarak eğitim alma imkânı bulacak. İçlerindeki sanatçıyı keşfetmek isteyenler için önemli bir kapı aralayan program, Talas’ta sanatın gelişimine katkı sunmayı sürdürüyor.

Başvuruların 6 Nisan Pazartesi günü sona ereceği ikinci etap seçmeler, aynı gün saat 19.00’da Talas Belediyesi E-Spor ve İnovasyon Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Kontenjanın sınırlı olduğu programa ilginin her geçen gün arttığı belirtiliyor.

“SANATA YAPILAN YATIRIM, GELECEĞE YATIRIM”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, sanata yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İlk etapta gördüğümüz yoğun ilgi bizleri son derece memnun etti. Şimdi ikinci etapla birlikte yeni yeteneklerimizi keşfetmeye devam ediyoruz. Gönül belediyeciliği anlayışımızla gençlerimizin ve tüm sanatseverlerimizin hayatına dokunuyor, onları kültür ve sanatla buluşturuyoruz. Son başvuru tarihi olan 6 Nisan’a kadar tüm hemşehrilerimizi bu fırsatı değerlendirmeye davet ediyorum.”

Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, mesai saatleri içerisinde (0352) 437 10 26 numaralı telefondan iletişime geçebiliyor.

Talas Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle sadece bugünü değil, geleceğin sanatçılarını da yetiştirerek ilçenin kültürel kimliğini güçlendirmeye devam ediyor.