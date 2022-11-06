Karadutun en faydalı hali

Sun Fuarcılık tarafından düzenlenen Kayseri Yöresel Ürünler Fuarı'nda esnaf Salim Türkdönmez, karadut özünün birçok hastalığa iyi geldiğini söyleyerek, 'Karadut özü tamamen doğal ve sağlıklı' dedi.

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  • 06.11.2022 11:21
  • Güncelleme: 06.11.2022 11:55
Karadutun en faydalı hali
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sun Fuarcılık tarafından düzenlenen Kayseri Yöresel Ürünler Fuarı’nda esnaf Salim Türkdönmez, karadut özünün birçok hastalığa iyi geldiğini söyleyerek, “Karadut özü tamamen doğal ve sağlıklı” dedi.

Karadut özü ve pekmezinin çok farklı şeyler olduğunu söyleyen Salim Türkdönmez, “Karadut özünün hasadı 8-9. aylarda yapılır. Karadut özü ve pekmez birbirinden çok ayrıdır. Karadut özü ezilip, posası atıldıktan sonra 6 gün güneşte bırakılır. Daha sonra şişelenerek tüketime sunulur. Hiçbir katkı maddesi de içermez. Kendisi zaten şeker, kendisi zaten boyadır. Karadut özü ağızdaki yaralara, boğazda faranjit, halsizlik, kansızlık, karaciğer yağlanmalarına bire bir iyi gelir. Deneyenler de biliyorlar zaten, biz Türkiye’nin her tarafını geziyoruz” dedi.

Türkdönmez, vatandaşların karadut özünü denemesi gerektiğini söyleyerek, “Vatandaşlarımız gelsinler ve denesinler. Ondan sonra alışveriş yapsınlar. Gelsinler tadına baksınlar, ürünü denesinler. Bu çok faydalı olan bir ürün. Kendisinin zaten şeker ve boya olduğunu söylemiştim. Eldeki boyası zaten doğal sabun ve yaprağı ile çıkar. Hiçbir şekilde katkı maddesi içermiyor ve doğal. Vatandaşlarımız gelsinler ve denesinler” ifadelerini kullandı.

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İHA

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