Karagümrük ile Kayserispor 6. kez

Süper Lig’in 36. hafta maçında Karagümrük ile Kayserispor karşılaşacak. İki ekip, Süper Lig’de 6. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’de 36. hafta maçları yarın oynanacak. Karagümrük ile Kayserispor karşılaşacak. İki ekip, bugüne kadar Süper Lig’de rakibi ile 5 kez puan mücadelesi yaptı. Geride kalan 5 maçta Karagümrük 3 kez Kayserispor ise 1 kez kazandı. 1 maç da berabere bitti. Ligin ilk yarısında Kayseri’de oynanan maçı Karagümrük 4-2 kazanıp 3 puanın sahibi olmuştu. İki takım arasında oynanan maçlar ve neticeleri şöyle:

2020-2021 Kayserispor-Karagümrük: 0-0

2020-2021 Karagümrük-Kayserispor: 3-0

2021-2022 Kayserispor-Karagümrük: 2-1

2021-2022 Karagümrük-Kayserispor: 3-0

2022-2023 Kayserispor-Karagümrük: 2-4