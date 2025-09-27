Karaköprü Belediye - Erciyes 38 FK: 1-0

TFF 3'üncü Lig 2'nci grupta yer alan Kayseri temsilcisi Erciyes 38 FK sezonun 4'üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Şanlıurfa temsilcisi Karaköprü Belediye'ye 1-0'lık sonuçla yenildi.

Karaköprü Belediye - Erciyes 38 FK: 1-0

Sezona galibiyetle başlayan daha sonraki 2 maçtan beraberlikle ayrılan Erciyes 38 FK bugün Şanlıurfa deplasmanında Karakörü Belediye’ye konuk oldu. Maçın 38’inci dakikasında kalesinde golü gören Kayseri ekibi skoru değiştiremedi ve sezonun ilk yenilgisini aldı.
MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: Faruk Çelik Spor Kompleksi
HAKEMLER: Berat Can Taşkesen, Sinan Ertinğü, Semih Tuna
KARAKÖPRÜ BELEDİYE: Miraçcan – Berkan, İbrahim, Metin, Deniz, Fatih (Dk.67 Görkem İbrahim), Mustafa (Dk.84 Abdullah Berk ), Muhammed Yavaş, Halil (Dk.84 Yakup Emre), Yavuz (Dk.90+3 Batuhan), Can Muhammed (Dk. 67 Sadullah Burak)
ERCİYES 38 FK: Kadem Burak – Muhammed Eren, Utku Burak, İsmail, Ahmet Kağan (Dk.81 Utkan ), Güney (Dk.81 Ziyahan ), Alperen (Dk.46 Tugay ) Hüseyin (Dk.58 Burak Efe ), Eren Kaya(Dk.46 Mehmet ), Ethem, Sarp
GOL: Dk.38 Can Muhammed (Karaköprü Belediye)  
SARI KARTLAR: Muhammed, Halil, Can Muhammed, Sadullah, Yakup (Karaköprü Belediye) İsmail, Mehmet, Burak Efe (Erciyes 38 FK)

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Akar'dan Dünya Gündemine ve Milli Birliğe Vurgu: '86 Milyon Tek Yürek Olursa Aşamayacağımız Engel Yok'
Akar’dan Dünya Gündemine ve Milli Birliğe Vurgu: “86 Milyon Tek Yürek Olursa Aşamayacağımız Engel Yok”
İNOVDER İno Business programı düzenlendi
İNOVDER İno Business programı düzenlendi
40 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı
40 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı
Kayseri'de yasa dışı bahis çetesi operasyonu 11 kişi yakalandı
Kayseri'de yasa dışı bahis çetesi operasyonu; 11 kişi yakalandı
Narko-Asayiş uygulamasında 74 şahıs yakalandı
Narko-Asayiş uygulamasında 74 şahıs yakalandı
Terör örgütüne üye olmak suçundan aranan kadın yakalandı
Terör örgütüne üye olmak suçundan aranan kadın yakalandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!