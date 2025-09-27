Karaköprü Belediye - Erciyes 38 FK: 1-0
TFF 3'üncü Lig 2'nci grupta yer alan Kayseri temsilcisi Erciyes 38 FK sezonun 4'üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Şanlıurfa temsilcisi Karaköprü Belediye'ye 1-0'lık sonuçla yenildi.
Sezona galibiyetle başlayan daha sonraki 2 maçtan beraberlikle ayrılan Erciyes 38 FK bugün Şanlıurfa deplasmanında Karakörü Belediye’ye konuk oldu. Maçın 38’inci dakikasında kalesinde golü gören Kayseri ekibi skoru değiştiremedi ve sezonun ilk yenilgisini aldı.
MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: Faruk Çelik Spor Kompleksi
HAKEMLER: Berat Can Taşkesen, Sinan Ertinğü, Semih Tuna
KARAKÖPRÜ BELEDİYE: Miraçcan – Berkan, İbrahim, Metin, Deniz, Fatih (Dk.67 Görkem İbrahim), Mustafa (Dk.84 Abdullah Berk ), Muhammed Yavaş, Halil (Dk.84 Yakup Emre), Yavuz (Dk.90+3 Batuhan), Can Muhammed (Dk. 67 Sadullah Burak)
ERCİYES 38 FK: Kadem Burak – Muhammed Eren, Utku Burak, İsmail, Ahmet Kağan (Dk.81 Utkan ), Güney (Dk.81 Ziyahan ), Alperen (Dk.46 Tugay ) Hüseyin (Dk.58 Burak Efe ), Eren Kaya(Dk.46 Mehmet ), Ethem, Sarp
GOL: Dk.38 Can Muhammed (Karaköprü Belediye)
SARI KARTLAR: Muhammed, Halil, Can Muhammed, Sadullah, Yakup (Karaköprü Belediye) İsmail, Mehmet, Burak Efe (Erciyes 38 FK)