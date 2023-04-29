Karamollaoğlu: “Kayserili kardeşlerimizin bu vasıflarını bugünkü iktidar değerlendiremiyor”

Ama maalesef Kayserili kardeşlerimizin bu vasıflarını bugünkü iktidar değerlendiremiyor. Son zamanlarda Kayseri güç kaybetti. Sanayileşme sırasında eskiden en ön saflarda yer alırdı. Ama şimdi gerilere düştü. İstihdam azaldı. Yeni yatırım yapılmaz hale geldi. Biz buna rıza gösteremeyiz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerine 15 gün kala ittifakların propaganda çalışmaları devam ediyor. Bugün Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Kayseri’deki mitingde konuşma yaptı. SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, “Kayseri benim şehrim sayılır, aslen Sivaslıyım ama benim çocukluğum ilkokul 1’e kadar Develi’de geçti. Ben Kayseri Lisesi’nde 5 sene okudum. Yarı yarıya Kayserili olmak benim için memnuniyet göstergesidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Anayasa’ya aykırı şekilde yeniden aday olduğunu savunan Karamollaoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı 21 yıldır görevde bulunuyor. Anayasa izin vermemesine rağmen oluşturulan algı neticesinde bir 5 yıl daha verin bana Türkiye’yi uçuracağım dedi. Türkiye’yi uçuracağını şimdi söylemiyor, geçmişte de söylemişti. Bazı yerlerde Türkiye belki uçtu ama konacak bir alan bulamıyor bir türlü. Yollar, yüksek binalar, köprüler yaptılar ama şunu ifade edeyim ki bire mal olacak işi üçe, beşe mal ettiler. Sırtımıza bir kambur yüklediler. Biz bu seçimlere giderken bazı konularda ittifak etmemiz gerektiğini gördük ve 6 siyasi parti bir araya gelerek Millet İttifakı’nı oluşturduk. Derdimiz bu ülkenin ihtiyaçlarını giderebilmek, sıkıntılarının üstesinden gelebilmek, ülkemizi dünya ülkeleri arasında en ileri noktaya taşıyabilmek” ifadelerini kullandı.

‘KAYSERİ GÜÇ KAYBETTİ’

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, Kayseri’nin AK Parti iktidarı döneminde güç kaybettiğini de belirterek, “Bu seçimlerde de Kayserili kardeşlerimizden Sayın Kılıçdaroğlu’na sahip çıkmanızı onun cumhurbaşkanı olabilmek için hem oy vermenizi hem de çevrenizdeki insanları ikna etmenizi bekliyorum. Bu önemli bir iş. Kayseri’de en güçlü neticeyi bizim almamızı arzu ediyoruz. Bunu sadece bizim arkadaşlarımız milletvekili olsun, Sayın Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olsun diye istemiyoruz. Samimi olarak inanıyorum ki eğer bu kadro iş başına gelirse 15 Mayıs’tan sonra Türkiye’nin çehresi değişecek. Yeni bir Türkiye kurulacak. Yaşanabilir bir Türkiye kurulacak. Her yerde adalet gözetilecek. Biz harama el uzatmayız. Kimsenin malına göz dikmeyiz. Hiçbir zaman yetim malı yemeyiz. İsraf yapmayız. Bir yerde bir kişiye görev verilecekse mutlaka ehlini ararız. İş ehline veririz. Adil olmak ne demek bugünkü iktidar bir türlü anlayamadı. 21 sene geçti. Adaleti bazen dillerine alıyorlar ne olduğunu bilmiyorlar maalesef. Allah nasip ederse biz 15 Mayıs’tan sonra adaleti tesis edeceğiz. Kimse haksızlığa uğramak endişesini taşımayacak. Bizim şu anki problemleri saya saya bitmiyor. Evet, yolumuz var daha ama işsiz insanımız iş bulamıyor. Milyonlarca işsiz insanımız var. Bazı işsiz vatandaşlar devletten bir miktar yardım aldığı için sanki işi varmış kabul ediliyor. İş bulmak için müracaat ettiğinde yardım kesiliyor. Onun için de iş bulmak için müracaat etmiyor. Emin olun 10-15 milyon civarında geçimini sağlayamayan, küçük yardımlarla hayatını idame ettirmeye çalışan mağdur olan insanlar var. Allah nasip ederse bu insanların tamamına iş vermek mecburiyetindeyiz. Kayserili işini bilir. Kendisine bir iş tevdi edilirse onun üstesinden gelir. Zekâsı, pratik ticari anlayışı var. Ama maalesef Kayserili kardeşlerimizin bu vasıflarını bugünkü iktidar değerlendiremiyor. Son zamanlarda Kayseri güç kaybetti. Sanayileşme sırasında eskiden en ön saflarda yer alırdı. Ama şimdi gerilere düştü. İstihdam azaldı. Yeni yatırım yapılmaz hale geldi. Biz buna rıza gösteremeyiz” diye konuştu.