Karamustafa: 'Bağladığımız bu kuşak bilgelik kuşağıdır'

Kayseri Üniversitesi Pınarbaşı Suna Yalçın Meslek Yüksekokulu, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı mezunlarını verdi. Pınarbaşı Meslek Yüksekokulunun Muhasebe ve Vergi Bölümü, Bankacılık ve Sigortacılık ve Pazarlama programlarından bu yıl 71 öğrenci mezun oldu.

Pınarbaşı Alparslan Türkeş Yerleşkesindeki Suna Yalçın MYO Cahit Yalçın Konferans Salonu’nda düzenlenen mezuniyet ve şed kuşanma törenine, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Pınarbaşı İlçe Kaymakamı İbrahim Gökmen, Pınarbaşı MYO Müdürü Öğr. Gör. Dr. Kemal Yavuz, Tomarza MYO Müdürü Öğr. Gör. Dr. İbrahim Bektaş, ilçe protokolü, hayırseverler, akademisyenler, hayırseverler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan mezuniyet töreninde Kayseri Üniversitesi’nin tanıtım filmi ile Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu’nun 2022-2023 faaliyet videosu izlendi. Daha sonra yapılan konuşmalarda Pınarbaşı MYO Müdürü Öğr. Gör. Dr. Kemal Yavuz, mezun öğrencileri tebrik ederek, bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi. Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa konuşmasında Kayseri Üniversitesi bünyesine geçtikten sonra 4. dönem mezunlarını veren Pınarbaşı Suna Yalçın MYO’nun mevcut programların nitelikli ve istihdam edilebilir programlar olduğunu belirtti.

Öğrencilere seslenen Rektör Karamustafa, “Sevgili gençler, sizler için hayat bundan sonra başlıyor. Önünüze zorlukla çıkabilir, hedefinize ulaşmada sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Ama hiçbir zaman yılmadan, pes etmeden mücadelenize devam edeceksiniz. Buradan donanımlı bir eğitimle mezun olan bireyler olarak ayakta durmayı bileceksiniz. Daha sonra ülkemizin daha da ileri gitmesi, gelişmesi ve bölgesinde lider ülke olması için çaba sarf edeceksiniz. Geleceğiminiz teminatı olarak siz gençlere her zaman güveniyoruz ve güvenmeye de devam edeceğiz” dedi.

Konuşmasında üniversite olarak mezuniyet törenlerinde kep yerine neden kuşak bağladıklarına da değinen Rektör Karamustafa, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kep atmanın bizim kadim kültürümüzde hiçbir anlamı ve yeri yoktur. Mezuniyet törenlerinde neden kep atıyoruz bilmiyoruz. Oysa yaptığınız bir şeyin arka planının ne olduğunu da bilmeniz gerekir. Bizim kadim kültürümüzden, ahilik kültüründen gelen bir gelenek var. Şed kuşanma, kuşak bağlama; meslekler açısından, mesleklerin öğrenilmesi açısından oldukça önemli. Anadolu’da ahilik kültürü ile şed kuşanan, kuşak bağlanan kişinin, iyi bir eğitim aldığı, öğrendiği meslekte doğru, güvenilir, dürüst, ehil ve sadakat sahibi kişi olduğu işaret edilmektedir. Bu bağlamda biz üniversite olarak öğrencilerimizi kep yerine şed kuşatarak, kuşak bağlayarak mezun ediyoruz.

Bağladığımız bu kuşak bilgelik kuşağıdır. Ey oğlum, kızım bağlanan bu kuşakla sen bilgilisin, bilgi sahibisin demekteyiz. Diğeri tecrübe kuşağıdır. Ey oğlum, kızım, canım, ciğerim, göz bebeğim sen ürkek olma, korkma, burada almış olduğun eğitim ve stajla sen tecrübe sahibisin demekteyiz. Diğeri sadakat ve vefa. Bağladığımız bu kuşak sadakat ve vefa kuşağıdır. Vatanına, milletine, bayrağına, devletine, milletine, milli ve manevi değerlerine, ana babasına, eşine, işine, ekmeğine vefası, sadakati olmayanın hiçbir şeye vefası, sadakati olmaz. Bugün ay-yıldızlı bayrağımızın altında hür ve bağımsız bir şekilde yaşıyorsak, bunu bu toprakları bize vatan kılan atalarımıza, şehitlerimize, gazilerimize borçluyuz. O yüzden bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, tarihimize ve kültürümüze her zaman sadık olacağız. Bizleri büyütün bugünlere getiren ana babamıza sadık olacağız. Sonuncu ise sabır. Sabır çok önemli. Sabreden, zorluklara göğüs geren, sebat gösteren insanlar, başarılı insanlardır.

Dolayısıyla özgüveniniz olsun, vatanınıza, milletinize, bayrağınıza vefa ve sadakatiniz olsun. Sabretmekten hiçbir zaman çekinmeyin. Bunları yaparsanız gelecek sizler için daha iyi günleri getirecektir. Eğer Çanakkale Savaşında dedelerimiz canlarını feda etmeseydi, bugün hür, demokratik ve bağımsız bir ülkede yaşayamazdınız. O zaman dedelerimiz topla, tüfekle bu mücadeleyi verdiler. Bugün siz bu mücadeleyi bilgi ile vereceksiniz. Bilgi güçtür. Çok okuyacaksınız, çok üreteceksiniz, çok çalışacaksınız. Üretmeden tüketmek olmaz. Ben tüm mezun öğrencilerimizi tebrik ediyor ve bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum.”

Rektör Karamustafa’nın konuşmasının ardından okul birincisi Kübra Gündüz konuşma yaptı ve mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Daha sonra dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi, tüm mezun öğrencilere kuşaklarının bağlanması ve diplomalarının takdimi ve toplum fotoğraf çekiminin ardından mezuniyet ve şed kuşanma töreni sona erdi.