Karaoğlu, “Her kaybedilen kadın, bize şunu haykırmaktadır: Haklara sahip olmak o hakların güvende olduğu anlamına gelmez”

KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Başkan Karaoğlu, “5 Aralık 1934 kadınların eşit yurttaşlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Cumhuriyet, kadınların siyasetin, karar mekanizmalarının ve kamusal hayatın ayrılmaz bir parçası olarak görmüş; bu hakların tanınmakta çağının çok ötesine geçmiştir. Aradan 91 yıl geçti. Bu süreçte kadınlar eğitimde, istihdamda ve toplumsal yaşamda önemli ilerlemeler kaydetti; ancak hepimiz biliyoruz ki ilerlemek, eşit olmak değildir. Bugün hala kadınlar; Eşit yurttaş olma mücadelesi veriyor, sokakta, işte, evde güvende hissetmek için çabalıyor ve ne yazık ki en temel hak olan yaşam hakkını dahi korumak zorunda kalıyor. 1934’te kadınlara “Oy verebilirsin, seçilebilirsin ve yönetebilirsin.” denirken, 2025 yılında kadınlar hala “Hayatta kalabilir miyim?” diye düşünüyorsa, bu tabloda bir eşitsizliğin, bir adaletsizliğin, bir süreklilik kazanmış şiddet kültürünün olduğu çok açıktır. Her kadın cinayeti yalnızca bir istatistik değil, bu toplumun kalbinde açılmış yaradır. Her kaybedilen kadın, bize şunu haykırmaktadır: Haklara sahip olmak o hakların güvende olduğu anlamına gelmez” diye konuştu.

‘BİZ KADINLAR BU ÜLKENİN AYDINLIK YÜZÜ OLMAYA, HAKLARIMIZI SAVUNMAYA DEVAM EDİYORUZ’

Başkan Karaoğlu, “Kadınların özgürce yaşayamadığı bir ülkede, demokrasiden, adaletten ve eşitlikten söz etmek mümkün değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınlara verdiği değeri ifade eden şu söz bugün hala yolumuzu aydınlatmaktadır: “Kadınlarımız; erkeklerle birlikte yürümeli ve hayatın her safhasında erkeklerle birlikte bulunmalıdır. Ne yazık ki bugün bu yürüyüş, çoğu zaman bir mücadele, bir yas ve bir dayanışma halini alıyor. Biz kadınlar; bu ülkenin aydınlık yüzü olmaya, haklarımızı savunmaya ve hayatımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. KİGDER olarak; kadınların ekonomik bağımsızlık kazanmaları, eğitimde ve istihdamda eşit erişimleri, şiddetten korunmaları ve siyasette görünür olmaları için var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki: Kadının yaşamadığı yerde hak yoktur. Kadının sesinin duyulmadığı yerde demokrasi yoktur. Kadının görünmediği yerde eşitlik yoktur. 5 Aralık Kadın Hakları Günü, sadece bir kutlama günü değildir; eşitliği koruma, yaşam hakkını savunma ve toplumsal dönüşüm için ortak bir çağrıdır. Bugün, 91 yıl önce atılan o büyük adımı saygıyla anarken; Türkiye’de her kadının eşit, özgür ve güvende yaşayabileceği bir gelecek için hep birlikte sorumluluk alma zamanının çoktan geldiğini bir kez daha hatırlatıyoruz” şeklinde konuştu.