Kararlılık Yürüyüşü'ne Sumud Aktivisti Abdulsamed Turan da katılacak

Abdulsamed Turan'ın babası Baki Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, oğlunun gerçekleştirdiği bu önemli görevi ve devletin destekleriyle ülkeye dönüşünü duyurdu. Baki Turan, "Oğlum Abdulsamed Turan Global Sumud filosu ile Gazza ablukasını kırma görevini başarıyla yerine getirdi. Katil Terörist İsrail'in elinden devletimizin girişimleriyle ülkemize getirilerek bizlere kavuşturulmuştur. Allah Devletimize ve milletimize zeval vermesin. Bu süreçte destek veren dostlarına canı gönülden teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Kararlılık Yürüyüşü, Abdulsamed Turan'ın dönüşü ve Gazze'deki duruma dikkat çekmek amacıyla büyük bir katılımla gerçekleştirilecek. Tüm Kayserililerin bu anlamlı etkinlikte yer alması bekleniyor.