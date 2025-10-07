Kararlılık Yürüyüşü'ne Sumud Aktivisti Abdulsamed Turan da katılacak

  • Haberler
Bugün (7 Ekim Salı) akşam saatlerinde Kayseri'de gerçekleştirilecek olan 'Kararlılık Yürüyüşü'ne, Global Sumud Filosu ile Gazze ablukasını kırma görevini başarıyla tamamlayan Abdulsamed Turan katılmak üzere İstanbul'dan yola çıkıyor. Kayserili aktivist, yürüyüş sonrası Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalığa başından geçen olayları anlatacak.

Abdulsamed Turan'ın babası Baki Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, oğlunun gerçekleştirdiği bu önemli görevi ve devletin destekleriyle ülkeye dönüşünü duyurdu. Baki Turan, "Oğlum Abdulsamed Turan Global Sumud filosu ile Gazza ablukasını kırma görevini başarıyla yerine getirdi. Katil Terörist İsrail'in elinden devletimizin girişimleriyle ülkemize getirilerek bizlere kavuşturulmuştur. Allah Devletimize ve milletimize zeval vermesin. Bu süreçte destek veren dostlarına canı gönülden teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Kararlılık Yürüyüşü, Abdulsamed Turan'ın dönüşü ve Gazze'deki duruma dikkat çekmek amacıyla büyük bir katılımla gerçekleştirilecek. Tüm Kayserililerin bu anlamlı etkinlikte yer alması bekleniyor.

Haber Merkezi

