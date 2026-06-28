Karavan ve Doğa Sporları Festivali Bünyan'da Kapılarını Açtı

Doğaseverleri bir araya getiren festival, üç gün boyunca birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Kamp ve karavan tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda yarışmalar, konserler, açık hava sineması gösterimleri, doğa yürüyüşleri ve çeşitli doğa sporları etkinlikleri gerçekleştirilecek. Bünyan Belediyesi öncülüğünde düzenlenen festivalin, ilçenin doğal güzelliklerinin tanıtılmasına ve doğa turizminin gelişmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Festival kapsamında vatandaşlar aileleriyle birlikte doğayla iç içe vakit geçirirken, organizasyon boyunca farklı yaş gruplarına yönelik etkinlikler de düzenlenecek. Yetkililer, tüm vatandaşları ve şehir dışından gelecek misafirleri festival coşkusuna ortak olmaya davet ederek, 3 gün sürecek etkinliklerin keyifli ve güvenli bir şekilde geçmesini temenni etti.

(RHA)