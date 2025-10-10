Karavancılar için Kayseri'de yeni kamp yeri

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bulunan Ortaseki Ormanları, doğayla vakit geçirmek isteyen ziyaretçilerin her mevsim uğradığı yerlerden biri olmaya devam ediyor.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ortaseki Ormanları’na ilişkin değerlendirmede bulunarak tüm vatandaşları bölgeye davet etti.

Başkan Özdoğan açıklamasında, “Ortaseki Ormanları, insanlarımızın şehrin gürültüsünden uzakta doğayla iç içe vakit geçirebilecekleri özel bir mekân. Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen bu alan, yönlendirme ve tanıtım tabelaları, yağmur barınakları, seyir terasları ve yürüyüş yollarıyla turizm açısından da ayrı bir değer kazandırıyor. Tüm Türkiye’nin 'Ortaseki' deyince 'Evet, burası Hacılar’da; evet, burada bir doğa güzelliği var' dediği alanımızda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

KAMP ALANI OLUŞTURULACAK

Bölgede hayata geçirilecek Ortaseki Doğa Karavan Kamp Alanı Projesi ile doğa ve kamp tutkunlarına yeni fırsatlar sunacaklarını belirten Başkan Özdoğan, “Ortaseki Karavan Kamp Alanı Projemizin, doğayla buluşmak isteyen herkesin beklentilerini karşılayacağına inanıyoruz. Ayrıca bölgeye ulaşımı kolaylaştırmak için yol yapım çalışmalarına da kısa süre içinde başlayacağız” şeklinde konuştu.