Karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine dikkat!

Karbonmonoksit zehirlenmelerinde baş ağrısı, halsizlik ve bilinç kaybı hallerinin olduğunu belirten Kızılkan, özellikle rüzgarlı havalarda kömür sobasının söndürüldükten sonra yatılması gerektiği uyarısında bulundu.

Havaları soğumasıyla birlikte ısınma ihtiyacını katı yakıtlı soba yakarak gideren vatandaşları karbonmonoksit gazı zehirlenme riski korkutuyor. ‘Sinsi katil’ olarak da isimlendirilen karbonmonoksit zehirlenmesine karşı dikkatli olunması gerekiyor. En büyük önlem ise özellikle rüzgarlı havalarda sobayı söndürerek yatmaktan geçiyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, kış mevsimiyle birlikte elektrikli ısıtıcılar, sobalar ve doğal gazdan kaynaklanan birtakım sıkıntılar yaşandığına işaret etti. 1HA mikrofonlarına özel açıklamalarda bulunan Kızılkan, “Bir soba kurulurken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikle bacamızın temiz olup olmadığını kontrol etmeliyiz. Baca temizliğini mutlaka yaptırmalıyız. Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş firmalar tarafından baca temizlikleri gerçekleştiriliyor. Öncelikle alt zemine mermer koymak suretiyle sobayla zemin arasında bir sıcak bölgenin tutuşturma imkanını ortadan kaldıracak zemine oluşturuyoruz. Sobayı kurduktan sonra borularla en kısa mesafeden bacaya bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Ara bağlantılarda duman sızdırmazlığı ön planda tutuyoruz. Soba yakmaya geçtiğimizde ise özellikle kömür yakarken üstten yakmayı ön planda tutmamız gerekiyor. Üstten yaktığımız zaman, dumandan etkilenme, boğulma, karbonmonoksitten etkilenme olayları azalıyor. Bunun yanı sıra lodoslu havalarda kesinlikle yatmadan iki saat öncesine kadar sobanın içine kömür vs. atmamamız ise bizim hayata tutunmamız açısından çok önemlidir” diye konuştu.

‘KARBONMONOKSİT SIZDIĞI ZAMAN ORTAMDA BULUNANLARIN HAREKET ETKİSİ AZALIR’

Karbonmonoksit zehirlenmesi yaşayan kişilerin baş ağrısı, halsizlik ve bilincinde kayıp görüldüğünü söyleyen Kızılkan, “Elektrik cihazların periyodik bakımının yapılması özellikle sensörlü ısıtıcıların ön planda tutulması aranılan niteliklerden bir tanesidir. Kayseri ve ilçelerinde doğalgaz kullanımı yaygın bir biçimde ön planda. Kombi kullanan vatandaşlarımızın hiçbir şekilde menfezleri kapatmaması, ortamdaki oksijen eksikliğine bağlı olarak yaşamsal fonksiyonlarda sıkıntıların ön plana çıkacağı bilgisini vermek istiyorum. Karbonmonoksit sızdığı zaman şunlar olur; ortamda bulunan insanlarda baş ağrısı, halsizlik ve bilinçte bir kayıp görülür. İnsanlarda hareket yeteneğinin zayıfladığını ve tatlı bir uykuya dalmak suretiyle yaşam ve ölüm arasında ince çizgi yaşandığı görülür” şeklinde konuştu.