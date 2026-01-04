  • Haberler
Karde drift keyfine ceza yağdı: 2 Araca 163 bin lira ceza

Kayseri'de trafik güvenliğini hiçe sayan sürücülere karşı polis ekipleri kararlı duruşunu sürdürdü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesindeki Beştepeler Mesire Alanı ve Esentepe Mahallesi'nde drift yapan iki otomobili tespit etti.

Trafiği tehlikeye atan bu araçlara toplamda 163 bin 308 TL idari para cezası kesilirken, sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, Eşref Bitlis Bulvarı’nda yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir vatandaşın üzerine süren taksi şoförü de ekiplerin radarına takıldı. Taksiciye 8 bin 154 TL ceza kesildi, hakkında adli işlem başlatıldı.

Kayseri’de trafik ekiplerinin bu titiz çalışması, hem vatandaşların güvenliğini korudu hem de kuralsızlığa karşı caydırıcı bir mesaj verdi.

 

 

Haber Merkezi

