Kardeş belediye olan Dulkadiroğlu ilçesine Melikgazi desteği

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi ile kardeş belediye olduklarını ve hızlı bir şekilde depremden sonra ilçede yapılması gereken yardımlar ve belediye hizmetlerini değerlendirerek çalışmaya başladıklarını söyledi.

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  • 20.02.2023 15:07
  • Güncelleme: 20.02.2023 16:03
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Kardeş belediye olan Dulkadiroğlu ilçesine Melikgazi desteği
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi ile kardeş belediye olduklarını ve hızlı bir şekilde depremden sonra ilçede yapılması gereken yardımlar ve belediye hizmetlerini değerlendirerek çalışmaya başladıklarını söyledi.

Melikgazi Belediyesi Dulkadiroğlu ilçesinde, hafriyat kaldırma, seyyar WC ve duş, yolları açma, dezenfekte ve ilaçlama, çöp toplama, gıda desteği gibi birçok ihtiyacın giderilmesi için hemen çalışma başlattı. Melikgazi Belediyesi’nin yöneticileri ile Dulkadiroğlu Belediyesi arasında bir istişare yapıldığını ilçenin ihtiyaçlarının karşılanacağını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Dulkadiroğlu ilçesi ile kardeş belediye olduk. Asrın felaketinden sonra Melikgazi Belediyesi olarak elimizden gelen her türlü çalışmamızı depremzedelerimizin normal hayata dönmesi için yapıyoruz. İhtiyaçlar doğrultusunda belli bir program çerçevesinde sistemli olarak yardımlarımız deprem bölgelerine ulaşıyor. Seyyar WC ve duş, gıda yardımlarımız başladı. Bu çerçevede Dulkadiroğlu ilçesinde bir arazinin çadır kent olması için ekiplerimiz düzenleme yaptı. İnşallah burada çadır kent kurulacak. Çadır kentlerde yaşayan vatandaşların sağlığı için bulaşıcı hastalıkların taşınmasına neden olan haşereler ve kemirgenlere karşı depremzedelerin kaldığı çadırların etrafları ve çöp konteynerleri ilaçlandı Bun yanında Başkan yardımcımız ve ilgili birim müdürlerimiz alanda inceleme yaparak, ihtiyaçların tespitini yaptılar. Enkaz kaldırma çalışmalarına da Melikgazi’den giden ekiplerimiz hemen başladı. Emek veren canla başla çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu yaraların sarılması için tüm belediyeler, kurumlar olarak el birliği ile çalışma devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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İHA

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