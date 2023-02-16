Kardeş Şehir 'Kalesija'dan 10 bin Euroluk destek

Talas Belediyesi ile 'Kardeş Şehir' olan Bosna Hersek'in Kalesija Belediyesi, Türkiye'de depremden etkilenenlere yardımcı olmak amacıyla 10 bin 225 euroluk (yaklaşık 205 bin lira) bir yardımda bulundu.

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  • 16.02.2023 11:56
  • Güncelleme: 17.02.2023 10:43
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Kardeş Şehir 'Kalesija'dan 10 bin Euroluk destek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi ile ‘Kardeş Şehir’ olan Bosna Hersek’in Kalesija Belediyesi, Türkiye’de depremden etkilenenlere yardımcı olmak amacıyla 10 bin 225 euroluk (yaklaşık 205 bin lira) bir yardımda bulundu.

Geçen yıl Talas Belediyesi ile ‘Kardeş Şehir’ olan Bosna Hersek’in Tuzla Kantonu Kalesija Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 11 ili derinden etkileyen depremlerin ardından harekete geçti. Meclis toplantısında yapılan görüşmeler sonucunda depremzedelere ulaştırılmak üzere 10 bin 225 euro (yaklaşık 205 bin lira) yardım yapılması karara bağlandı. Alınan karar gereği para Türkiye’ye gönderildi.

EVLAD-I FATİHAN’A TEŞEKKÜR

Yapılan yardımın kendisini çok duygulandırdığını dile getiren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Yaralarımızın hızlı bir şekilde sarılması amacıyla herkes elinden gelen katkıyı sağlıyor. Dünyanın birçok yerinden yardımlar geliyor. Hepsine müteşekkiriz. Kardeş Şehrimiz Kalesija Belediye Meclisinin yapmış olduğu 10 bin euroluk yardım ise beni ayrıca çok duygulandırdı. Balkanları özellikle de Bosna-Hersek’i, hep bizden bir parça olarak görürüz. Evlad-ı Fatihan kardeşlerimize sağladıkları bu destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Belediye Başkanı Sead Cafiç’in şahsında bu kararı alan belediye meclis üyelerine ve de tüm Kalesija halkına sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum.” dedi.

Başkan Yalçın, gönderilen paranın Kayseri’ye gelen depremzedelerin ihtiyaçları için kullanılacağını da sözlerine ekledi.

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İHA

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